Зеленський чекає "чіткої реакції" США на російський удар "Орєшніком"

Президент Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки РФ, у якій було залучено балістичну ракету "Орєшнік", потрібна чітка реакція світу, зокрема – Сполучених Штатів.

Про це президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зауважив, що загалом за цю ніч РФ атакувала Україну 242 дронами, 13 балістичними ракетами по об’єктах енергетики та цивільної інфраструктури, однією балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" та 22 крилатими ракетами.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих тільки в Києві, серед яких працівник швидкої допомоги.

"Потрібна чітка реакція світу. Передусім Сполучених Штатів, на які в Росії дійсно зважають. Росія повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок – зосередитись на дипломатії, та відчувати наслідки щоразу, коли знов зосереджується на вбивствах та руйнації інфраструктури", – заявив глава держави.

Він додав, що сьогоднішній удар максимально гучно нагадує всім партнерам України, що підтримка ППО – це постійний пріоритет.

"Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях. Будемо сьогодні на всіх рівнях інформувати партнерів про те, що відбувалось і яких заходів у відповідь ми потребуємо", – написав Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої атаки РФ у ніч проти 9 січня закликав партнерів вжити негайних заходів щодо посилення тиску на Москву.

Сибіга також анонсував скликання термінового засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Міноборони РФ заявило, що застосування "Орєшніка" для удару по Україні було відповіддю на російський фейк про нібито атаку дронів по резиденції правителя РФ Владіміра Путіна.