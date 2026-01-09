Глава МЗС Естонії: тиск на Росію має бути посилений до максимуму і стати нестерпним

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна після нічної повітряної атаки РФ на Україну закликав посилити тиск на Росію до такої міри, щоб він став нестерпним.

Про це Тсахкна написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зауважив, що останні кроки Європи, України та Сполучених Штатів щодо розробки гарантій безпеки, а також події у Венесуелі змусили Путіна нервувати.

"Відповіддю Росії став повітряний терор проти України, в результаті якого загинули цивільні особи, а сотні тисяч людей залишилися без опалення, електроенергії та води в середині зими. Росія також знову застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" у навмисно провокаційному ударі поблизу кордонів Європейського Союзу та НАТО", – заявив дипломат.

За його словами, є очевидним, що Росія залишається на своєму старому шляху, не прагне миру і не відмовилася від своєї мети знищити Україну.

"Висновок може бути лише один. Щоб змусити Росію змінити курс, міжнародний політичний та економічний тиск має бути посилений до максимуму і стати нестерпним", – заявив Тсахкна.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що цієї ночі Росія застосувала балістичну ракету "Орєшнік" для того, щоб залякати не лише Україну, але і її партнерів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки РФ, у якій було залучено балістичну ракету "Орєшнік", потрібна чітка реакція світу, зокрема – Сполучених Штатів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував скликання термінового засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.