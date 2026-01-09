Глава МЗС Литви про другий "Орєшнік" РФ: це плювок на всі миротворчі зусилля

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що чергова масована атака РФ по українських містах і друге в історії застосування БРСД "Орєшнік" по Україні демонструють ставлення Кремля до мирних переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

"Поки Україна, США і європейські держави докладають максимум зусиль для припинення загарбницької війни РФ проти України і досягнення справедливого й сталого миру, терористична Росія...розганяє фейки про нібито атаку на резиденцію Путіна, щоб виправдати геноцидальні удари по Україні, а потім запускає десятки ракет і сотні дронів по мирних українських містах і цивільних", – заявив Кястутіс Будрис.

Він назвав друге за увесь час застосування Росією БРСМ "Орєшнік" по Україні "нічим іншим, як цинічним плювком в обличчя усіх, хто прагне миру".

At a time when Ukrainian, American and European nations are doing their utmost to put an end to Russia's war of aggression against #Ukraine and to achieve just and lasting peace, terrorist Russia continues showcasing what it does 'best': spreads fake stories about the alleged… – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) January 9, 2026

"Настав час для серйозних кроків, щоб раз і назавжди зламати воєнну машину РФ – через кращу військову підтримку для України та надійні безпекові гарантії, "вбивчі санкції" проти Росії і її цілковиту ізоляцію на міжнародній арені", – наголосив очільник МЗС Литви.

Латвія заявила, що Росія вчинила акт відвертого варварства проти України.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розцінює друге використання Росією ракети "Орєшнік" як ескалацією проти України та попередження для Європи.