Глава МИД Литвы о втором "Орешнике" РФ: это плевок на все миротворческие усилия

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что очередная массированная атака РФ по украинским городам и второе в истории применения БРСД "Орешник" по Украине демонстрируют отношение Кремля к мирным переговорам.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

"Пока Украина, США и европейские государства прилагают максимум усилий для прекращения захватнической войны РФ против Украины и достижения справедливого и устойчивого мира, террористическая Россия... разгоняет фейки о якобы атаке на резиденцию Путина, чтобы оправдать геноцидальные удары по Украине, а затем запускает десятки ракет и сотни дронов по мирным украинским городам и гражданским", – заявил Кястутис Будрис.

Он назвал второе за все время применения Россией БРСМ "Орешник" по Украине "ничем иным, как циничным плевком в лицо всех, кто стремится к миру".

"Пришло время для серьезных шагов, чтобы раз и навсегда сломать военную машину РФ – через лучшую военную поддержку для Украины и надежные гарантии безопасности, "убийственные санкции" против России и ее полную изоляцию на международной арене", – подчеркнул глава МИД Литвы.

