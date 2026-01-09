Латвія заявила, що Росія вчинила акт відвертого варварства проти України

МЗС Латвії назвало нічний російський обстріл України актом відвертого варварства та закликало до максимального тиску на державу-агресора.

Про це йдеться в опублікованій у п’ятницю заяві міністерства, повідомляє "Європейська правда".

У латвійському відомстві наголосили, що Росія вчинила акт відвертого варварства, і що, заявляючи про використання ракети "Орєшнік", Кремль вчиняє навмисні воєнні злочини проти цивільного населення.

"Вночі ракети влучили в житлові райони та критичну інфраструктуру, зануривши мільйони людей у темряву, холод і страх посеред зими. Це продуманий масовий терор проти цілої нації", – заявили у МЗС Латвії.

У міністерстві додали, що за цих обставин не може бути ніяких виправдань та нейтральності. "Тільки максимальний тиск на агресора і непохитна підтримка України", – зазначили у заяві.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна після нічної повітряної атаки РФ на Україну закликав посилити тиск на Росію до такої міри, щоб він став нестерпним.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що цієї ночі Росія застосувала балістичну ракету "Орєшнік" для того, щоб залякати не лише Україну, але і її партнерів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки РФ, у якій було залучено балістичну ракету "Орєшнік", потрібна чітка реакція світу, зокрема – Сполучених Штатів.