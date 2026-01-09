Укр Рус Eng

Глава МЗС Фінляндії відреагувала на нові удари РФ по Україні: "ми добре знаємо, що таке морози"

Новини — П'ятниця, 9 січня 2026, 14:21 — Марія Ємець

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен обурилася ударами РФ по Україні минулої ночі, які, серед іншого, залишили велику частину Києва без опалення перед приходом суворих морозів. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Валтонен зазначила, що внаслідок нічного обстрілу половина будинків у Києві залишились без опалення. 

"У Фінляндії,  як і в інших країнах з суворою зимою, ми знаємо, що можуть означати великі холоди. Це може бути питанням життя і смерті. Ці удари – нагадування про повну байдужість Росії до людських життів. Бити по цивільних було і лишається воєнним злочином", – наголосила вона. 

Латвія заявила, що Росія вчинила акт відвертого варварства проти України. 

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розцінює друге використання Росією ракети "Орєшнік" як ескалацію проти України та попередження для Європи.

Глава МЗС Литви назвав це плювком РФ на усі миротворчі зусилля

Фінляндія Війна з РФ
