Глава МЗС Фінляндії відреагувала на нові удари РФ по Україні: "ми добре знаємо, що таке морози"

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен обурилася ударами РФ по Україні минулої ночі, які, серед іншого, залишили велику частину Києва без опалення перед приходом суворих морозів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Валтонен зазначила, що внаслідок нічного обстрілу половина будинків у Києві залишились без опалення.

Russian air strikes have left half of Kyiv’s apartment buildings without heating.



In Finland, like in other places with harsh winters, we know what serious cold can mean. It can be a question of life or death.



These strikes are a reminder of Russia’s complete disregard of… – Elina Valtonen (@elinavaltonen) January 9, 2026

"У Фінляндії, як і в інших країнах з суворою зимою, ми знаємо, що можуть означати великі холоди. Це може бути питанням життя і смерті. Ці удари – нагадування про повну байдужість Росії до людських життів. Бити по цивільних було і лишається воєнним злочином", – наголосила вона.

Латвія заявила, що Росія вчинила акт відвертого варварства проти України.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розцінює друге використання Росією ракети "Орєшнік" як ескалацію проти України та попередження для Європи.

Глава МЗС Литви назвав це плювком РФ на усі миротворчі зусилля.