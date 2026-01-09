Глава МИД Финляндии отреагировала на новые удары РФ по Украине: "мы хорошо знаем, что такое морозы"

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен возмутилась ударами РФ по Украине прошлой ночью, которые, среди прочего, оставили большую часть Киева без отопления перед приходом суровых морозов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Валтонен отметила, что в результате ночного обстрела половина домов в Киеве остались без отопления.

Russian air strikes have left half of Kyiv’s apartment buildings without heating.



In Finland, like in other places with harsh winters, we know what serious cold can mean. It can be a question of life or death.



These strikes are a reminder of Russia’s complete disregard of… – Elina Valtonen (@elinavaltonen) January 9, 2026

"В Финляндии, как и в других странах с суровой зимой, мы знаем, что могут означать большие холода. Это может быть вопросом жизни и смерти. Эти удары – напоминание о полном безразличии России к человеческим жизням. Бить по гражданским было и остается военным преступлением", – подчеркнула она.

Латвия заявила, что Россия совершила акт откровенного варварства против Украины.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас расценивает второе использование Россией ракеты "Орешник" как эскалацию против Украины и предупреждение для Европы.

Глава МИД Литвы назвал это плевком РФ на все миротворческие усилия.