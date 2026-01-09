Укр Рус Eng

Глава МИД Финляндии отреагировала на новые удары РФ по Украине: "мы хорошо знаем, что такое морозы"

Новости — Пятница, 9 января 2026, 14:21 — Мария Емец

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен возмутилась ударами РФ по Украине прошлой ночью, которые, среди прочего, оставили большую часть Киева без отопления перед приходом суровых морозов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Валтонен отметила, что в результате ночного обстрела половина домов в Киеве остались без отопления. 

"В Финляндии, как и в других странах с суровой зимой, мы знаем, что могут означать большие холода. Это может быть вопросом жизни и смерти. Эти удары – напоминание о полном безразличии России к человеческим жизням. Бить по гражданским было и остается военным преступлением", – подчеркнула она.

Латвия заявила, что Россия совершила акт откровенного варварства против Украины.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас расценивает второе использование Россией ракеты "Орешник" как эскалацию против Украины и предупреждение для Европы.

Глава МИД Литвы назвал это плевком РФ на все миротворческие усилия.

