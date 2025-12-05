Швеція хоче позбавляти громадянства лідерів злочинних угруповань

Уряд Швеції у п’ятницю запропонував внести до конституції зміни, які дозволять позбавляти громадянства деяких лідерів злочинних угруповань, в рамках боротьби з широко поширеною в країні організованою злочинністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У січні парламентський комітет запропонував конституційні зміни, що дозволяють позбавляти паспортів осіб з подвійним громадянством, засуджених за шпигунство або зраду, але не став пропонувати заходи, спрямовані проти організованої злочинності.

"Уряд вирішив піти далі пропозиції комітету, щоб уможливити позбавлення громадянства, наприклад, лідерів банд, винних у заподіянні дуже серйозної шкоди суспільству", – заявив міністр юстиції Гуннар Стрьоммер на пресконференції.

За його словами, запропонований законопроєкт включає пропозицію, яка дозволить позбавляти паспортів осіб з подвійним громадянством, засуджених за "злочини, що серйозно зачіпають життєво важливі національні інтереси", такі як серйозні злочини, пов'язані з бандитизмом.

Стрьоммер заявив, що прагне до того, щоб запропоновані зміни до конституції набули чинності на початку 2027 року.

Швеція вже понад десятиліття бореться з різким зростанням кількості насильницьких злочинів, причому багато злочинців молодші за 15 років, що нині є віком кримінальної відповідальності у країні.

Це питання привернуло увагу в регіоні після того, як шведські банди розширили свою діяльність на сусідні Данію, Норвегію та Фінляндію, де їхні особливо жорстокі методи викликають занепокоєння у влади.

У вересні шведський уряд оголосив про плани знизити вік до 13 років з метою боротьби з молодіжною злочинністю та надіслав законопроєкт для обговорення 126 органам влади та організаціям.

Однак більшість органів влади та організацій виступили проти таких намірів.