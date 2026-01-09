Швеция фиксирует самый низкий уровень миграции с 1985 года

Количество лиц, подавших заявки на получение убежища в Швеции, в 2025 году снизилось на 30%, что стало самым низким уровнем с 1985 года.

Об этом заявил министр миграции Йохан Форсселл во время общения с журналистами, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Правящая коалиция меньшинства сделала сокращение количества искателей убежища ключевой политической платформой с момента прихода к власти в 2022 году.

Она обвиняет во всплеске преступности банд десятилетия мягких законов о предоставлении убежища и неудачными мерами по интеграции, которые принимались предыдущими правительствами.

"Изменение касается не только цифр в плане снижения иммиграции, но и того, как она складывается, кто приезжает в Швецию, причем доля тех, кто ищет убежища, рекордно низка", – подчеркнул Форсселл.

По данным Миграционной службы, количество мигрантов, за исключением беженцев из Украины, снизилось до 79 684 человек в прошлом году с 82 857 в 2024 году.

Лица, ищущие убежища, и члены их семей составляли лишь 6% от общего количества, по сравнению с 31% в 2018 году, когда общее количество иммигрантов достигало 133 тысячи человек.

Количество людей, которые добровольно вернулись в другую страну или были высланы властями, также выросло.

"Это сфера, которая является для нас приоритетной", – сказал Форсселл.

Также он отметил, что правительство планирует еще больше ужесточить правила в 2026 году, в частности, принять новый закон, направленный на увеличение количества репатриантов, и ужесточить правила получения гражданства.

В конце ноября Форсселл заявил, что Швеция будет сотрудничать с Сирией для увеличения количества депортаций сирийцев, осужденных за преступления в Швеции.

В начале декабря писали, что правительство Швеции предложило внести в конституцию изменения, которые позволят лишать гражданства некоторых лидеров преступных группировок, в рамках борьбы с широко распространенной в стране организованной преступностью.