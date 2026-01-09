Танкер Marinera/Bella 1, який цього тижня наздогнала та затримала берегова охорона США, пов’язаний з молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором та колишнім українським депутатом з Одеси.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розслідуванні проєкту "Настоящее Время" і "Радіо Свобода".

Журналісти з’ясували, що затриманий США 7 січня після тривалої погоні танкер Marinera/Bella 1 пов’язаний з "друзями Кремля" – молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором та українським ексдепутатом від ОПЗЖ Віктором Баранським.

Як нагадують, танкер протягом тижнів переслідування встиг змінити власника з турецької компанії на російську "Буревестмарин" та отримав дозвіл ходити під російським прапором.

Росіянин з Чіти Ілля Бугай, що вказаний її гендиректором, одночасно очолює фірму з Москви "Руснефтехимторг", що займається постачаннями пального, у тому числі для танкерів. Серед клієнтів-покупців цієї фірми є кілька іноземних, і спільною рисою для них виявилось те, що власницями записані жінки, які проживають у Молдові.

Щонайменш дві з них вже фігурували у розслідуванні видання "Верстка" щодо тіньового танкерного флоту, за яким, ймовірно, стоїть колишній депутат міськради Одеси Віктор Баранський. У 2021 році пов’язані з ним структури опинилися під санкціями США за транспортування венесуельської нафти.

Окрім того, керована Бугаєм фірма використовувала танкер з-поміж тих, які вважають пов’язаними з Баранським, і торгувала з компанією, наближеною до неформального холдингу ексдепутата.

Також журналісти з’ясували, що "Руснефтехимторг" брав кредит у російського "Нефтепромбанку"(у якого далі відібрали ліцензію і він збанкрутував). Під час вирішення проблем з боргом за кредитом "Руснефтехимторг" передав кредитору права вимог до третьої компанії, "Діаманд Естейт". Їй з 2022 року належать два телеканали у Молдові і їх пов’язують з оточенням Шора. На додачу Шора підозрювали у виведенні коштів з "Нефтепромбанку", але ця історія закінчилась для нього без подальших неприємностей.

Шор, як відомо, останніми роками перебуває у Москві та активно намагався привести до влади у Молдові контрольовані ним політсили за сприяння РФ, виплати членам його мережі здійснюються через російський "Промсвязьбанк".

Депутат Баранський після початку повномасштабної війни став фігурантом кримінальних проваджень про держзразу, підтримку окупантів та розпил флоту і врешті був позбавлений громадянства України й депутатського мандату та втік до Росії, де приєднався до нового проєкту Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики. Екіпажам загрожує суд у США.

Згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс описав танкер Bella 1 (Marinera) як фіктивний російський нафтовий танкер, який "лише прикидався російським", щоб уникнути правосуддя.

В МЗС Росії заявили, що Трамп вирішив відпустити двох росіян із затриманого танкера. З’являлась інформація, що серед екіпажу багато громадян України, офіційний Київ перевіряє її.