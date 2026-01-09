Укр Рус Eng

В МЗС Росії заявили, що Трамп вирішив відпустити двох росіян з затриманого танкера

Новини — П'ятниця, 9 січня 2026, 12:43 — Христина Бондарєва

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у відповідь на звернення РФ президент США Дональд Трамп розпорядився звільнити двох російських громадян, членів екіпажу танкера Bella 1 (Marinera).

Про це Захарова сказала у коментарі в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Представниця МЗС РФ повідомила, що Росія попросила США звільнити двох своїх громадян, які перебували на затриманому у Північній Атлантиці танкері.  Дональд Трамп, за її словами, погодився це зробити.

"Ми вітаємо це рішення і висловлюємо вдячність керівництву США", – заявила Захарова.

Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс описав танкер Bella 1 як фіктивний російський нафтовий танкер, який лише прикидався російським, щоб уникнути правосуддя.

У МЗС України заявили, що посольство у США офіційно попросило Сполучені Штати надати інформацію, чи є в членів екіпажів затриманих нещодавно танкерів українське громадянство.

