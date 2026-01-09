СМИ: задержанный США танкер связан с молдовским олигархом Шором и экс-депутатом из Одессы

Танкер Marinera/Bella 1, который на этой неделе догнала и задержала береговая охрана США, связан с молдовским олигархом-беглецом Иланом Шором и бывшим украинским депутатом из Одессы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании проекта "Настоящего Времени" и "Радио Свобода".

Журналисты выяснили, что задержанный США 7 января после длительной погони танкер Marinera/Bella 1 связан с "друзьями Кремля" – молдовским олигархом-беглецом Иланом Шором и украинским экс-депутатом от ОПЗЖ Виктором Баранским.

Как напоминают, танкер в течение недель преследования успел сменить владельца с турецкой компании на российскую "Буревестмарин" и получил разрешение ходить под российским флагом.

Россиянин из Читы Илья Бугай, указанный ее гендиректором, одновременно возглавляет фирму из Москвы "Руснефтехимторг", занимающуюся поставками топлива, в том числе для танкеров. Среди клиентов-покупателей этой фирмы есть несколько иностранных, и общей чертой для них оказалось то, что владелицами записаны женщины, проживающие в Молдове.

По меньшей мере две из них уже фигурировали в расследовании издания "Верстка" о теневом танкерном флоте, за которым, вероятно, стоит бывший депутат горсовета Одессы Виктор Баранский. В 2021 году связанные с ним структуры оказались под санкциями США за транспортировку венесуэльской нефти.

Кроме того, управляемая Бугаем фирма использовала танкер из числа тех, которые считают связанными с Баранским, и торговала с компанией, приближенной к неформальному холдингу экс-депутата.

Также журналисты выяснили, что "Руснефтехимторг" брал кредит у российского "Нефтепромбанка" (у которого далее отобрали лицензию и он обанкротился). При решении проблем с долгом по кредиту "Руснефтехимторг" передал кредитору права требований к третьей компании, "Диаманд Эстейт". Ей с 2022 года принадлежат два телеканала в Молдове и их связывают с окружением Шора. В дополнение Шора подозревали в выводе средств из "Нефтепромбанка", но эта история закончилась для него без дальнейших неприятностей.

Шор, как известно, в последние годы находится в Москве и активно пытался привести к власти в Молдове контролируемые им политсилы при содействии РФ, выплаты членам его сети осуществляются через российский "Промсвязьбанк".

Депутат Баранский после начала полномасштабной войны стал фигурантом уголовных производств о госизмене, поддержке оккупантов и распиле флота и в конце был лишен гражданства Украины и депутатского мандата и бежал в Россию, где присоединился к новому проекту Виктора Медведчука.

Напомним, 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно под российским флагом, которое они преследовали более двух недель. Судна обвиняют в нарушении санкционной политики. Экипажам грозит суд в США.

Впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс описал танкер Bella 1 (Marinera) как фиктивный российский нефтяной танкер, который "только притворялся российским", чтобы избежать правосудия.

В МИД России заявили, что Трамп решил отпустить двух россиян с задержанного танкера. Появлялась информация, что среди экипажа много граждан Украины, официальный Киев проверяет ее.