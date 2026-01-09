Україна з'ясовує у США, чи є на затриманих танкерах українці
У МЗС України заявили, що посольство у США офіційно попросило Сполучені Штати надати інформацію, чи є в членів екіпажів затриманих нещодавно танкерів українське громадянство.
Про це журналістам повідомили у МЗС України, інформує "Європейська правда".
"Посольство України в США зробило офіційний запит щодо наявності в окремих членів екіпажів на борту затриманих танкерів громадянства України", – зазначили в міністерстві.
Там додали, що перебувають на постійному контакті з американською стороною та розраховують на отримання офіційної інформації після проведення на суднах всіх необхідних процедур перевірок.
Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.
В РФ заявили, що на танкері під російським прапором були російські громадяни. Москва закликала США звільнити екіпаж та поводитися з громадянами РФ гуманно.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс описав танкер Bella 1 (Marinera) як фіктивний російський нафтовий танкер, який лише прикидався російським, щоб уникнути правосуддя.