Венс: затриманий США танкер лише прикидався російським 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс описав танкер Bella 1 (Marinera) як фіктивний російський нафтовий танкер, який лише прикидався російським, щоб уникнути правосуддя.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Нафтовий танкер, який раніше мав назву Bella 1, минулого місяця не дозволив американським службам піднятися на борт, а пізніше, наприкінці грудня, перейшов на російську реєстрацію під назвою Marinera, щоб отримати захист РФ.

"Це був фейковий російський нафтовий танкер", – заявив Джей Ді Венс.

"Вони, по суті, намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб уникнути санкцій", – додав він.

Танкер Marinera не мав на борту нафти, але США стверджують, що він належить до "тіньового флоту" суден, які використовують для транспортування підсанкційної нафти з Венесуели.

Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.

Москва закликала США звільнити екіпаж та поводитися з громадянами РФ, які були на борту, гуманно.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга похвалив США та Дональда Трампа за "рішуче лідерство" після затримання танкера.