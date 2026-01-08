Венс: затриманий США танкер лише прикидався російським
Віцепрезидент США Джей Ді Венс описав танкер Bella 1 (Marinera) як фіктивний російський нафтовий танкер, який лише прикидався російським, щоб уникнути правосуддя.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".
Нафтовий танкер, який раніше мав назву Bella 1, минулого місяця не дозволив американським службам піднятися на борт, а пізніше, наприкінці грудня, перейшов на російську реєстрацію під назвою Marinera, щоб отримати захист РФ.
"Це був фейковий російський нафтовий танкер", – заявив Джей Ді Венс.
"Вони, по суті, намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб уникнути санкцій", – додав він.
Танкер Marinera не мав на борту нафти, але США стверджують, що він належить до "тіньового флоту" суден, які використовують для транспортування підсанкційної нафти з Венесуели.
Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.
Москва закликала США звільнити екіпаж та поводитися з громадянами РФ, які були на борту, гуманно.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга похвалив США та Дональда Трампа за "рішуче лідерство" після затримання танкера.