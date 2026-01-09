ЗМІ: у Швейцарії, взяли під варту одного з власників бару, де у пожежі загинули 40 людей

У Швейцарії взяли під варту одного з власників бару Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана, де у новорічну ніч 40 людей загинули у пожежі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють з посиланням на свої джерела низка швейцарських та французьких ЗМІ, зокрема, 24 heures і BFMTV.

У п’ятницю після тривалого допиту у публічному міністерстві кантону Вале, якому доручили розслідування, там запросили запобіжний захід у вигляді арешту щодо власника бару, 49-річного француза Жака Моретті, з міркувань, що він може спробувати втекти.

Близько тижня тому прокурори вважали ув’язнення надмірним заходом, але тепер почав лунати аргумент, що громадянство підозрюваного – оскільки Франція не екстрадує своїх громадян, а також "велика мобільність" Моретті в останні роки, який постійно мандрує між рідною Корсикою, Савоєю і Швейцарією, виправдовують арешт для того, щоб він точно не ухилявся від правосуддя.

Всього під розслідуванням опинилися двоє власників бару – Жак Моретті та його дружина Джессіка. Їх підозрюють у спричиненні загибелі людей внаслідок недбалості, завданні тілесних ушкоджень внаслідок недбалості та пожежі внаслідок недбалості. Джессіку залишили на волі з електронним браслетом та зобов’язанням кожні три дні відмічатися у відділку поліції.

Нагадаємо, трагічна пожежа у барі на гірськолижному курорті сталась у новорічну ніч в підвальному приміщенні, ймовірно, внаслідок піднесення бенгальських вогнів до покриття стелі.

У пожежі загинули 40 людей і 116 постраждали, серед них багато молоді і неповнолітніх. Серед жертв і постраждалих є громадяни Швейцарії, Франції, Італії та інших країн.



