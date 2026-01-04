У Швейцарії назвали громадянство ще 16 загиблих у пожежі на гірськолижному курорті

Серед 16 нових ідентифікованих загиблих у пожежі на гірськолижному курорті у Швейцарії є іноземці – у тому числі громадяни Італії, Франції, Румунії та Туреччини; серед загиблих багато підлітків.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію кантону Вале, пише "Європейська правда".

У неділю в Швейцарії завершили ідентифікацію ще 16 із 40 загиблих у пожежі в барі на гірськолижному курорті у Кран-Монтані.

Серед цих 16 загиблих – 10 швейцарських громадян, двоє італійців, одна людина з подвійним громадянством Італії та ОАЕ, громадянин Румунії, громадянин Франції та громадянин Туреччини.

Майже всі загиблі – молодь або підлітки. Наймолодшій загиблій, дівчині зі Швейцарії, лише 14 років, ще двом – по 15. Десятьом з ідентифікованих у неділю – по 16-18 років.

У суботу підтвердили особи інших чотирьох загиблих, двох чоловіків і двох жінок зі Швейцарії віком від 18 до 24 років.

В МЗС Румунії повідомили, що вже знають про загибель румунського громадянина і консульство в Берні на зв’язку з його родиною, пише Digi24.

В МЗС Франції раніше повідомляли, що зниклими безвісти вважають дев’ятьох французів, які перебували у барі.

Всього пожежа в барі Le Constellation у новорічну ніч забрала життя 40 осіб, постраждали 119. Ймовірною причиною вважають бенгальські вогні на пляшках шампанського, які тримали занадто близько до стелі.

У Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі людей.

Президент Швейцарії Гі Пармелін назвав цю подію "однією з найгірших трагедій", які пережила країна.

Менеджери бару опинились під кримінальним розслідуванням.