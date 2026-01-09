СМИ: в Швейцарии взяли под стражу одного из владельцев бара, где в пожаре погибли 40 человек

В Швейцарии взяли под стражу одного из владельцев бара Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана, где в новогоднюю ночь 40 человек погибли в пожаре.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают со ссылкой на свои источники ряд швейцарских и французских СМИ, в частности, 24 heures и BFMTV.

В пятницу после длительного допроса в публичном министерстве кантона Вале, которому поручили расследование, там запросили меру пресечения в виде ареста в отношении владельца бара, 49-летнего француза Жака Моретти, из соображений, что он может попытаться сбежать.

Около недели назад прокуроры считали заключение под стражу чрезмерной мерой, но теперь начал звучать аргумент, что гражданство подозреваемого – поскольку Франция не экстрадирует своих граждан, а также "большая мобильность" Моретти в последние годы, который постоянно путешествует между родной Корсикой, Савойей и Швейцарией, – оправдывают арест для того, чтобы он точно не уклонялся от правосудия.

Всего под расследованием оказались двое владельцев бара – Жак Моретти и его жена Джессика. Их подозревают в причинении гибели людей в результате халатности, нанесении телесных повреждений в результате халатности и пожара в результате халатности. Джессику оставили на свободе с электронным браслетом и обязательством каждые три дня отмечаться в отделении полиции.

Напомним, трагический пожар в баре на горнолыжном курорте произошел в новогоднюю ночь в подвальном помещении, вероятно, в результате подъема бенгальских огней к покрытию потолка.

В пожаре погибли 40 человек и 116 пострадали, среди них много молодежи и несовершеннолетних. Среди жертв и пострадавших есть граждане Швейцарии, Франции, Италии и других стран.