Прокурори викликали власників швейцарського бару, де внаслідок пожежі загинули десятки людей

Швейцарські прокурори в п'ятницю, 9 січня, викликали власників бару на гірськолижному курорті Кран-Монтана, де в новорічну ніч внаслідок пожежі загинули 40 осіб.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Прокурори розслідують діяльність французьких власників бару Le Constellation за підозрою у скоєнні злочинів, включно з ненавмисним вбивством.

Власники, Жак і Джессіка Моретті, не відповідали на запитання журналістів, коли входили до прокуратури в сусідньому місті Сьйон.

Фото: Reuters

Одразу після смертельної пожежі подружжя висловило свої співчуття щодо трагедії та заявило, що буде повністю співпрацювати зі слідством.

Під час виступу цього ж дня у Римі прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пообіцяла допомогти сім'ям італійських жертв у їхньому прагненні до справедливості й заявила, що розглядає можливість введення в Італії заборони на використання бенгальських вогнів у закритих приміщеннях.

"Те, що сталося в Кран-Монтані, є результатом того, що занадто багато людей не виконували свою роботу або думали, що заробляють легкі гроші. Винні мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності", – додала вона.

Пожежа у ніч на 1 січня у барі у місті Кран-Монтана забрала життя 40 людей. Ще 116 осіб зазнали поранень. Ймовірною причиною пожежі вважають бенгальські вогні на пляшках шампанського, які тримали занадто близько до стелі.

У Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі людей. Менеджери бару опинились під кримінальним розслідуванням.

Також, як писали раніше, цей бар не проводив перевірок пожежної безпеки з 2019 року.