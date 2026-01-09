Посольство України в США: на затриманому танкері РФ перебувають українці

Серед членів екіпажу затриманого Береговою охороною США російського судна Bella 1 є українські громадяни.

Про це повідомили "Європейській правді" у посольстві України в США.

У посольстві України в США заявили, що перебувають "у постійному контакті з американськими компетентними органами". Також посольство вже поінформувало Державний департамент США про необхідність забезпечення консульського доступу до українців.

У дипмісії наголосили, що подальші кроки будуть визначатися після встановлення всіх обставин.

"Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами", – додали у посольстві.

Варто зауважити, що російський канал РенТВ заявляв, що на борту перебувають 20 українців, шість громадян Грузії та двоє росіян. Водночас у посольстві не стали уточнювати, чи збігається кількість за їхніми даними.

Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс описав танкер Bella 1 як фіктивний російський нафтовий танкер, який лише прикидався російським, щоб уникнути правосуддя.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у відповідь на звернення РФ президент США Дональд Трамп розпорядився звільнити двох російських громадян, членів екіпажу танкера Bella 1.