Посольство Украины в США: на задержанном танкере РФ есть украинцы

Среди членов экипажа задержанного Береговой охраной США российского судна Bella 1 есть украинские граждане.

Об этом сообщили "Европейской правде" в посольстве Украины в США.

В посольстве Украины в США заявили, что находятся "в постоянном контакте с американскими компетентными органами". Также посольство уже проинформировало Государственный департамент США о необходимости обеспечения консульского доступа к украинцам.

В дипмиссии отметили, что дальнейшие шаги будут определяться после установления всех обстоятельств.

"Посольство держит ситуацию под контролем и принимает все необходимые меры для установления связи с украинскими гражданами", – добавили в посольстве.

Стоит отметить, что российский канал РенТВ заявлял , что на борту находятся 20 украинцев, шесть граждан Грузии и двое россиян. В то же время в посольстве не стали уточнять, совпадает ли количество по их данным.

Напомним, 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно Bella 1 под российским флагом, которое они преследовали более двух недель. Судна обвиняют в нарушении санкционной политики.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс описал танкер Bella 1 как фиктивный российский нефтяной танкер, который лишь притворялся российским, чтобы избежать правосудия.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что в ответ на обращение РФ президент США Дональд Трамп распорядился освободить двух российских граждан, членов экипажа танкера Bella 1.