Зеленський: удар Путіна "Орєшніком" – це виклик також для Угорщини

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська балістична ракета проміжної дальності "Орєшнік" – це виклик також і для Угорщини.

Про це він сказав під час вечірнього звернення у п’ятницю, 9 січня, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Росія вдарила "Орєшніком" показово близько до кордонів Європейського Союзу.

"А це, якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності однаковий виклик і для Варшави, і для Бухаресту, і для Будапешту, і для багатьох інших столиць", – сказав він.

Зеленський зазначив, що якщо росіяни "навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї" – "особистими зв'язками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся".

Відтак український президент наголосив, що повинна бути система спільних дій та спільного захисту.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки РФ, у якій було залучено балістичну ракету "Орєшнік", потрібна чітка реакція світу, зокрема – Сполучених Штатів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої атаки РФ у ніч проти 9 січня закликав партнерів вжити негайних заходів щодо посилення тиску на Москву.

Також писали, що під час нічної атаки Росії на Україну Київ попередив сусідню Польщу про ймовірне розгортання ракетної системи "Орєшнік".