Польська армія: Київ попередив Варшаву про застосування "Орєшніка" Росією

Під час нічної атаки Росії на Україну Київ попередив сусідню Польщу про ймовірне розгортання ракетної системи "Орєшнік".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Під час російської атаки Київ також надав польській армії інформацію про об'єкт, який запустила Росія.

Об'єкт також відстежували польські системи моніторингу повітряного простору. З інформації, яку отримала польська армія, випливає, що для нічного нападу росіяни використали близько 20 маневрених ракет і приблизно 30 балістичних ракет, у тому числі одну, яка могла бути гіперзвуковою. Саме вона влучила по Львівській області.

Репортер RMF FM дізнався, що у зв'язку з російським нападом Оперативне командування видів Збройних сил поставило на бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони.

Йдеться, зокрема, про одну з польських батарей Patriot, яка вже досягла бойової готовності, та кілька голландських систем, розміщених поблизу Жешува.

Винищувачі не були підняті, оскільки вони були б даремними для можливого знищення сучасної гіперзвукової ракети.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки РФ, у якій було залучено балістичну ракету "Орєшнік", потрібна чітка реакція світу, зокрема – Сполучених Штатів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої атаки РФ у ніч проти 9 січня закликав партнерів вжити негайних заходів щодо посилення тиску на Москву.

Сибіга також анонсував скликання термінового засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розцінила друге використання Росією ракети "Орєшнік" як ескалацію проти України та попередження для Європи.