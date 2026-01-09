Зеленский: удар Путина "Орешником" – это вызов также для Венгрии

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская баллистическая ракета промежуточной дальности "Орешник" – это вызов также и для Венгрии.

Об этом он сказал во время вечернего обращения в пятницу, 9 января, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Россия ударила "Орешником" показательно близко к границам Европейского Союза.

"А это, с точки зрения применения баллистики средней дальности, одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц", – сказал он.

Зеленский отметил, что если россияне "даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия" – "личными связями или какой-либо риторикой от этого не укроешься".

Поэтому украинский президент подчеркнул, что должна быть система совместных действий и совместной защиты.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после ночной воздушной атаки РФ, в которой была задействована баллистическая ракета "Орешник", нужна четкая реакция мира, в частности – Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной атаки РФ в ночь на 9 января призвал партнеров принять немедленные меры по усилению давления на Москву.

Также писали, что во время ночной атаки России на Украину Киев предупредил соседнюю Польшу о вероятном развертывании ракетной системы "Орешник".