В Туреччині у ДТП з автобусом загинули вісім осіб, 26 постраждали
В турецькій провінції Анталія у неділю сталась ДТП з автобусом, внаслідок якої вісім людей загинули, ще 26 отримали поранення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Автобус з’їхав з шосе в Досемеалті, районі на північний захід від центру Анталії.
Губернатор провінції Хулусі Сахін повідомив, що 26 осіб отримали травми, деякі з них – важкі.
Анталія, популярний туристичний напрямок на Середземному морі, в останні дні постраждала від сильних дощів.
"Земля була мокрою, а в районі був туман. Це не місце для швидкісної їзди, але, схоже, автобус перевищив швидкість", – сказав Сахін.
Нагадаємо, 27 січня в Румунії в аварію потрапив мікроавтобус, внаслідок чого загинули шестеро осіб.
У фінській провінції Північна Пог'янмаа 11 січня з’їхав в кювет український автобус, переповнений пасажирами.