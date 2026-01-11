У Фінляндії з’їхав у кювет український пасажирський автобус

У фінській провінції Північна Пог'янмаа у неділю з’їхав в кювет український автобус, переповнений пасажирами.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Аварія сталася на кільцевій розв'язці в Ії. За даними поліції, український автобус в'їхав на кільцеву розв'язку на занадто високій швидкості. Незважаючи на екстрене гальмування, він врізався в середину кільцевої розв'язки та злетів в кювет.

Автобус був повний пасажирів, але внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у зіткненні трамваїв в польському Кракові на початку грудня постраждали два десятки людей.

У Німеччині кілька днів тому 9 осіб постраждали у ДТП з мікроавтобусом.