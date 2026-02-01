В Турции в ДТП с автобусом погибли восемь человек, 26 пострадали
Воскресенье, 1 февраля 2026, 12:06
В турецкой провинции Анталия в воскресенье произошло ДТП с автобусом, в результате которого восемь человек погибли, еще 26 получили ранения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Автобус съехал с шоссе в Досемеалты, районе к северо-западу от центра Анталии.
Губернатор провинции Хулуси Сахин сообщил, что 26 человек получили травмы, некоторые из них – тяжелые.
Анталия, популярное туристическое направление на Средиземном море, в последние дни пострадала от сильных дождей.
"Земля была мокрой, а в районе был туман. Это не место для скоростной езды, но, похоже, автобус превысил скорость", – сказал Сахин.
Напомним, 27 января в Румынии в аварию попал микроавтобус, в результате чего погибли шесть человек.
В финской провинции Северная Погьянмаа 11 января съехал в кювет украинский автобус, переполненный пассажирами.