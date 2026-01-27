У Румунії в аварії мікроавтобуса загинули шість людей

У Румунії в аварію потрапив мікроавтобус, який їхав з Греції до Франції і в якому перебувало 10 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу поблизу міста Тіміш, а потім спробував повернутися на свою смугу, але зіткнувся з автоцистерною, яка рухалася за правилами.

Потім мікроавтобус вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Мікроавтобус прямував до Греції та Франції.

"Як ви знаєте, в аварію потрапило кілька транспортних засобів, один з них – автоцистерна, яка була завантажена алкоголем, але, на щастя, без витоків, без особливих проблем з цієї точки зору, однак результат, на жаль, трагічний – шестеро загиблих", – повідомив глава Департаменту надзвичайних ситуацій.

Поліція Тіміша заявила, що перші перевірки на місці події показують, що чоловік керував мікроавтобусом з муніципалітету Карансебеш у напрямку Лугожа, і в якийсь момент він нібито здійснив обгін.

В результаті зіткнення загинули 6 осіб (водій мікроавтобуса і 5 його пасажирів), а також 3 людини отримали поранення, всі – пасажири мікроавтобуса.

У фінській провінції Північна Пог'янмаа 11 січня з’їхав в кювет український автобус, переповнений пасажирами.

У Німеччині кілька перед тим 9 осіб постраждали у ДТП з мікроавтобусом.