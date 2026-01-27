У Румунії в аварії мікроавтобуса загинули шість людей
У Румунії в аварію потрапив мікроавтобус, який їхав з Греції до Франції і в якому перебувало 10 осіб.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.
Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу поблизу міста Тіміш, а потім спробував повернутися на свою смугу, але зіткнувся з автоцистерною, яка рухалася за правилами.
Потім мікроавтобус вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Мікроавтобус прямував до Греції та Франції.
"Як ви знаєте, в аварію потрапило кілька транспортних засобів, один з них – автоцистерна, яка була завантажена алкоголем, але, на щастя, без витоків, без особливих проблем з цієї точки зору, однак результат, на жаль, трагічний – шестеро загиблих", – повідомив глава Департаменту надзвичайних ситуацій.
Поліція Тіміша заявила, що перші перевірки на місці події показують, що чоловік керував мікроавтобусом з муніципалітету Карансебеш у напрямку Лугожа, і в якийсь момент він нібито здійснив обгін.
В результаті зіткнення загинули 6 осіб (водій мікроавтобуса і 5 його пасажирів), а також 3 людини отримали поранення, всі – пасажири мікроавтобуса.
У фінській провінції Північна Пог'янмаа 11 січня з’їхав в кювет український автобус, переповнений пасажирами.
У Німеччині кілька перед тим 9 осіб постраждали у ДТП з мікроавтобусом.