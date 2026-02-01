У Швейцарії зросла кількість загиблих внаслідок пожежі у барі на Новий рік

У Швейцарії помер ще один постраждалий внаслідок пожежі у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана, внаслідок чого загальна кількість загиблих зросла до 41.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Генпрокурор кантону Вале поширила заяву, що у суботу 31 січня в госпіталі у Цюриху помер 18-річний юнак, за життя якого боролись протягом місяця після трагічної пожежі у барі Le Constellation. Хлопець був громадянином Швейцарії.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок пожежі зросла до 41.

Раніше повідомляли, що у розслідуванні смертельної пожежі з'явились нові фігуранти – на додачу до подружньої пари-співвласників закладу.

Нагадаємо, звільнення з-під варти єдиного затриманого – співвласника Жака Моретті – призвело до відкликання Італією свого посла для консультацій.

Президент Швейцарії Гі Пармелен сказав, що розуміє обурення, проте суди в країні діють незалежно і виконавча влада не може впливати на рішення.