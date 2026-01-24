Італія викликала посла зі Швейцарії через звільнення підозрюваного у пожежі з 40 загиблими

Італія викликала свого посла в Швейцарії для консультацій після того, як швейцарська влада звільнила з-під варти співвласника бару, де в результаті пожежі в новорічну ніч загинули 40 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Рим засудив це рішення як "серйозну образу" і свіжу рану для сімей жертв.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та міністр закордонних справ Антоніо Таяні наказали послу Джан Лоренцо Корнадо повернутися до Риму і доручили йому офіційно опротестувати це рішення у прокуратурі швейцарського кантону Вале, посилаючись на серйозність передбачуваних злочинів, ризик втечі та побоювання фальсифікації доказів.

У суботу Рим заявив, що прагне "правди і справедливості" для жертв, декілька з яких були громадянами Італії.

Дипломатична ескалація сталася після пожежі 1 січня в барі Le Constellation на швейцарському курорті Кран-Монтана, яка спалахнула під час новорічних святкувань незадовго після 1 години ночі, в результаті чого загинули 40 осіб і 116 отримали поранення.

Слідчі вважають, що бенгальські вогники, прикріплені до пляшок шампанського, запалили легкозаймисту акустичну піну на стелі, що спричинило швидке поширення вогню, який за лічені секунди охопив переповнене підвальне приміщення.

Швейцарські прокурори розпочали кримінальне розслідування щодо власників бару за підозрою в ненавмисному вбивстві, заподіянні тілесних ушкоджень та підпалі.

Жак Моретті, один із співвласників бару, був затриманий на початку цього місяця через ризик втечі, але в п'ятницю швейцарський суд постановив звільнити його під заставу.