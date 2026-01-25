Президент Швейцарії відповів на обурення Італії через звільнення підозрюваного у пожежі

Президент Швейцарії Гі Пармелен заявив, що розуміє обурення високопосадовців Італії через звільнення під заставу співвласника бару у Кран-Монтані, де на Новий рік сталася смертельна пожежа із 40 загиблими.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Президент Швейцарії зауважив, що магістрати діють незалежно, а швейцарські політики не втручаються у систему правосуддя.

"Політики не повинні втручатися в судову систему. Ми, безумовно, можемо зрозуміти обурення", – заявив Пармелен.

Так він відреагував на рішення офіційного Риму про виклик посла зі Швейцарії. У суботу прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та міністр закордонних справ Антоніо Таяні наказали послу Джан Лоренцо Корнадо повернутися до Риму. Йому доручили офіційно опротестувати судове рішення у прокуратурі швейцарського кантону Вале.

Це сталося після того, як в п’ятницю суд постановив звільнити під заставу Жака Моретті, одного із власників бару в Кран-Монтані, де у новорічну ніч сталася смертельна пожежа.

Через загоряння у закладі 40 осіб і 116 отримали поранення. Серед загиблих було 6 громадян Італії.

У суботу офіс прем'єр-міністерки Італії заявив, що рішення про звільнення Моретті є "серйозною образою та ще однією раною, завданою родинам жертв трагедії в Кран-Монтана та тим, хто досі перебуває в лікарні".

Швейцарські прокурори у січні розпочали кримінальне розслідування щодо власників бару за підозрою в ненавмисному вбивстві, заподіянні тілесних ушкоджень та підпалі.

Моретті, громадянин Франції та співвласник бару, перебував під вартою з 9 січня та, за початковим рішенням, мав залишатись під арештом наступні три місяці.