ЗМІ: у розслідуванні смертельної пожежі в барі у Швейцарії з'явились нові фігуранти

У розслідуванні смертельної пожежі у барі на швейцарському курорті Кран-Монтана у новорічну ніч з’явились ще двоє фігурантів.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Новими фігурантами розслідування стали колишній і теперішній начальники департаменту громадської безпеки у Кран-Монтана – на додачу до співвласників бару Le Constellation, громадян Франції.

Допит четвертого фігуранта планується 6 лютого.

Відповідальні за громадську безпеку у муніципалітеті уповноважені щорічно проводити інспекції закладів на дотримання правил безпеки.

У межах слідства з’ясувалось, що у Le Constellation за десять років приходили з перевіркою лише тричі, останній раз – у 2020 році.

Журналісти також отримали доповіді про інспекції після 2015 року. У них неодноразово вказують на недоліки, які у разі потенційної пожежі могли зменшити шанси на ефективне реагування – зокрема, дерев’яні сходи до запасного виходу, відсутність підготовки у персоналу на випадок надзвичайних ситуацій та відсутність маркерів, де шукати вогнегасники. Проте мерія після того не втрутилась і бар продовжував працювати, як і зазвичай.

Нагадаємо, звільнення з-під варти єдиного затриманого – співвласника Жака Моретті – призвело до відкликання Італією свого посла для консультацій.

Президент Швейцарії Гі Пармелен сказав, що розуміє обурення, проте суди в країні діють незалежно і виконавча влада не може впливати на рішення.

Нагадаємо, пожежа у барі сталась у новорічну ніч, внаслідок неї загинули 40 людей і 116 постраждали – переважно молодь. Серед загиблих було 6 громадян Італії.