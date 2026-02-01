В Швейцарии возросло количество погибших в результате пожара в баре на Новый год
В Швейцарии умер еще один пострадавший в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, в результате чего общее количество погибших возросло до 41.
Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".
Генпрокурор кантона Вале распространила заявление, что в субботу 31 января в госпитале в Цюрихе умер 18-летний юноша, за жизнь которого боролись в течение месяца после трагического пожара в баре Le Constellation. Парень был гражданином Швейцарии.
Таким образом, количество погибших в результате пожара возросло до 41.
Ранее сообщалось, что в расследовании смертельного пожара появились новые фигуранты – в дополнение к супружеской паре-совладельцам заведения.
Напомним, освобождение из-под стражи единственного задержанного – совладельца Жака Моретти – привело к отзыву Италией своего посла для консультаций.
Президент Швейцарии Ги Пармелен сказал, что понимает возмущение, однако суды в стране действуют независимо и исполнительная власть не может влиять на решения.