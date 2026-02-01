Швеция готовит "один из крупнейших" пакетов военной помощи для Украины – МОУ

Украина и Швеция обсуждают наполнение следующего большого пакета военной помощи от Стокгольма.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе Минобороны Украины по итогам разговора министра Михаила Федорова со шведским коллегой Полом Йонсоном.

В разговоре Федоров обсудил с Йонсоном содержание следующего шведского пакета военной помощи для Украины, который называют "одним из крупнейших".

"Шведская сторона готовит масштабный пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab, а также взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс – дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike", – отмечают в коммюнике.

Также "предметно обсудили" возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолетам-носителям управляемых авиационных бомб.

Отмечают, что также Украина и Швеция обсуждают возможность дополнительных взносов в инициативу PURL (что обеспечивает закупку американского оружия для Украины за счет других союзников), в частности для приобретения средств противодействия российским баллистическим ракетам.

Кроме того, речь шла о партнерстве в оборонных инновациях, чтобы привлекать грантовые средства для оборонных компаний и тестировать инновационные решения непосредственно на фронте.

"Параллельно стороны работают над ускорением запуска совместного производства украинских решений в оборонной сфере на территории Швеции", – добавляют в коммюнике.

Напомним, в правительстве Украины ожидают, что завод производителя Gripen в Украине появится в 2033 году, а сами самолеты – "значительно раньше".

Президент Владимир Зеленский заявил, что первые самолеты могут поступить уже в 2026 году.