Reuters: США передадуть європейцям два командні пости в НАТО

США передадуть європейським офіцерам два основних командних пункти НАТО – в італійському Неаполі і Норфолку, що у штаті Вірджинія.

Про це агентству Reuters розповіло джерело з військових кіл, повідомляє "Європейська правда".

Агентство зазначає, що цей крок відповідає вимогам президента США Дональда Трампа, щоб європейські країни брали на себе більшу відповідальність за свою безпеку.

Його адміністрація закликала військовий альянс, в якому довгий час домінували Сполучені Штати, стати "НАТО під європейським керівництвом".

В рамках перестановки в командуваннях європейські офіцери візьмуть на себе керівництво Об'єднаним командуванням збройних сил НАТО в Неаполі та Об'єднаним командуванням збройних сил в Норфолку, які наразі очолюють американські адмірали, розповіло джерело.

Водночас співрозмовники зазначили, що США візьмуть під свій контроль три командування, які є дещо нижчими в ієрархії, але несуть значну відповідальність за операції – Об'єднане повітряне командування, Об'єднане морське командування та Об'єднане сухопутне командування.

На запитання про заплановані зміни представник НАТО відповів: "Союзники домовилися про новий розподіл обов'язків старших офіцерів у командній структурі НАТО, в якій європейські союзники, включаючи найновіших членів НАТО, відіграватимуть більш помітну роль у військовому керівництві Альянсу".

За словами посадовця, це рішення пов'язане з "плануванням майбутніх ротацій". Більш детальна інформація буде надана в належний час.

Нещодавно також ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати планують скоротити кількість персоналу, розміщеного в декількох ключових командних центрах НАТО.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп, підбиваючи підсумки першого року своєї другої каденції, заявив, що зробив для НАТО більше, ніж будь-хто "живий чи мертвий".

