Reuters: США передадут европейцам два командных поста в НАТО

США передадут европейским офицерам два основных командных пункта НАТО – в итальянском Неаполе и Норфолке, что в штате Вирджиния.

Об этом агентству Reuters сообщил источник из военных кругов, передает "Европейская правда".

Агентство отмечает, что этот шаг соответствует требованиям президента США Дональда Трампа, чтобы европейские страны брали на себя большую ответственность за свою безопасность.

Его администрация призвала военный альянс, в котором долгое время доминировали Соединенные Штаты, стать "НАТО под европейским руководством".

В рамках перестановки в командованиях европейские офицеры возьмут на себя руководство Объединенным командованием вооруженных сил НАТО в Неаполе и Объединенным командованием вооруженных сил в Норфолке, которые сейчас возглавляют американские адмиралы, сообщил источник.

В то же время собеседники отметили, что США возьмут под свой контроль три командования, которые являются несколько ниже в иерархии, но несут значительную ответственность за операции – Объединенное воздушное командование, Объединенное морское командование и Объединенное сухопутное командование.

На вопрос о запланированных изменениях представитель НАТО ответил: "Союзники договорились о новом распределении обязанностей старших офицеров в командной структуре НАТО, в которой европейские союзники, включая новейших членов НАТО, будут играть более заметную роль в военном руководстве Альянса".

По словам чиновника, это решение связано с "планированием будущих ротаций" и что более подробная информация будет предоставлена в надлежащее время.

Недавно также СМИ сообщили, что Соединенные Штаты планируют сократить количество персонала, размещенного в нескольких ключевых командных центрах НАТО.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, подводя итоги первого года своего второго срока, заявил, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо "живой или мертвый".

