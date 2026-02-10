Каллас назвала "європейською гордістю" освистування Венса на Олімпіаді

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що публіка на зимових Олімпійських іграх у Мілані продемонструвала "європейську гордість", освиставши віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Як повідомляє "Європейська правда", про це топдипломатка ЄС сказала в інтерв’ю Euronews.

Під час церемонії відкриття Олімпіади, яка проходила на стадіоні Сан-Сіро у Мілані, Венс і його дружина Уша були зустрінуті бурхливими освистуваннями і викриками, коли вони ненадовго з'явилися на гігантському екрані, розмахуючи прапорами США.

"Ну, я думаю, ми чули багато не дуже приємних слів від Сполучених Штатів щодо Європи. Звичайно, наша публіка також має свою гордість, європейську гордість. І це видно", – сказала Каллас, коли її попросили прокоментувати епізод з Венсом.

Нагадаємо, минулого року Венс опинився у центрі уваги через свою скандальну промову на Мюнхенській безпековій конференції, в ході якої він здебільшого критикував Європейський Союз.

Тоді Венс сказав, що, на думку США, зараз немає підстав говорити про спільне бачення демократії на двох берегах Атлантики.

Також у своїй промові в Мюнхені віцепрезидент США різко розкритикував ЄС за його підхід до протидії пропаганді, заявивши, що заходи Європи обмежують свободу слова.