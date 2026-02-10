Каллас назвала "европейской гордостью" освистывание Венса на Олимпиаде

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что публика на зимних Олимпийских играх в Милане продемонстрировала "европейскую гордость", освистав вице-президента США Джей Ди Венса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом топ-дипломат ЕС сказала в интервью Euronews.

Во время церемонии открытия Олимпиады, которая проходила на стадионе Сан-Сиро в Милане, Венс и его жена Уша были встречены бурными освистываниями и выкриками, когда они ненадолго появились на гигантском экране, размахивая флагами США.

"Ну, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в отношении Европы. Конечно, наша публика также имеет свою гордость, европейскую гордость. И это видно", – сказала Каллас, когда ее попросили прокомментировать эпизод с Венсом.

Напомним, в прошлом году Венс оказался в центре внимания из-за своей скандальной речи на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой он в основном критиковал Европейский Союз.

Тогда Венс сказал, что, по мнению США, сейчас нет оснований говорить о совместном видении демократии на двух берегах Атлантики.

Также в своей речи в Мюнхене вице-президент США резко раскритиковал ЕС за его подход к противодействию пропаганде, заявив, что меры Европы ограничивают свободу слова.