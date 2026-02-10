Макрон: напруженість між ЄС і США щодо Гренландії ще не минула

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що ЄС не варто самозаспокоюватись з приводу того, що напруженість у відносинах зі США щодо питань Гренландії, технологій і торгівлі вже минула.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон заявив в інтерв’ю низці європейських медіа, зокрема Financial Times.

Французький президент закликав ЄС розпочати "економічну революцію" і нарешті стати справжнім світовим лідером.

Він додав, що на спеціальному саміті з питань конкурентоспроможності, який відбудеться цього тижня, наполягатиме на тому, щоб лідери ЄС скористалися тим, що він назвав "моментом Гренландії", коли європейці усвідомили, що перебувають під загрозою, щоб швидко просунутися вперед з давно відкладеними економічними реформами і зменшити свою залежність від США і Китаю.

"На торговому фронті нас чекає китайське цунамі, а з американської сторони – хвилина за хвилиною нестабільність. Ці дві кризи викликають глибокий шок – розрив для європейців. Я хотів сказати, що коли після піку кризи настає деяке полегшення, не слід втрачати пильність, думаючи, що все закінчилося назавжди. Це не так, тому що зараз панує постійна нестабільність", – попередив президент Франції.

Макрон сказав, що у відносинах з президентом США Дональдом Трампом він "завжди був шанобливим, передбачуваним, але не слабким".

"Коли відбувається явний акт агресії, я вважаю, що ми не повинні схилятися або намагатися досягти врегулювання. Я думаю, що ми пробували цю стратегію протягом декількох місяців. Вона не працює", – додав він.

За словами Макрона, Європа зараз має справу з адміністрацією Трампа, яка "відкрито антиєвропейська", "виявляє презирство" до ЄС і "бажає його розпаду".

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, не навівши конкретних деталей.

На цьому тлі представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії 28 січня відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи довкола арктичного острова.

Як повідомляли ЗМІ, цього тижня НАТО планує запустити військову місію в Арктиці на противагу заявам Трампа про слабкість оборони в цьому регіоні.