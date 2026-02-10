Макрон: напряженность между ЕС и США по поводу Гренландии еще не прошла

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что ЕС не стоит успокаиваться по поводу того, что напряженность в отношениях с США по вопросам Гренландии, технологий и торговли уже прошла.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон заявил в интервью ряду европейских СМИ, в частности Financial Times.

Французский президент призвал ЕС начать "экономическую революцию" и наконец стать настоящим мировым лидером.

Он добавил, что на специальном саммите по вопросам конкурентоспособности, который состоится на этой неделе, будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС воспользовались тем, что он назвал "моментом Гренландии", когда европейцы осознали, что находятся под угрозой, чтобы быстро продвинуться вперед с давно отложенными экономическими реформами и уменьшить свою зависимость от США и Китая.

"На торговом фронте нас ждет китайское цунами, а с американской стороны – минута за минутой нестабильности. Эти два кризиса вызывают глубокий шок – разрыв для европейцев. Я хотел сказать, что когда после пика кризиса наступает некоторое облегчение, не следует терять бдительность, думая, что все закончилось навсегда. Это не так, потому что сейчас царит постоянная нестабильность", – предупредил президент Франции.

Макрон сказал, что в отношениях с президентом США Дональдом Трампом он "всегда был уважительным, предсказуемым, но не слабым".

"Когда происходит явный акт агрессии, я считаю, что мы не должны склоняться или пытаться достичь урегулирования. Я думаю, что мы пробовали эту стратегию в течение нескольких месяцев. Она не работает", – добавил он.

По словам Макрона, Европа сейчас имеет дело с администрацией Трампа, которая "открыто антиевропейская", "проявляет презрение" к ЕС и "желает его распада".

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, не приведя конкретных деталей.

На этом фоне представители Соединенных Штатов, Дании и Гренландии 28 января возобновили переговоры для урегулирования дипломатического кризиса вокруг арктического острова.

Как сообщали СМИ, на этой неделе НАТО планирует запустить военную миссию в Арктике в противовес заявлениям Трампа о слабости обороны в этом регионе.