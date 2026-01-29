ЗМІ: США, Данія та Гренландія проводять переговори про безпеку та "червоні лінії"

Представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи довкола арктичного острова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Reuters.

Переговори між Сполученими Штатами, Гренландією та Данією розпочалися в середу після місяців напруженості між країнами.

Данське Міністерство закордонних справ у письмовому коментарі агентству Reuters заявило, що високопосадовці Данії, Гренландії та Сполучених Штатів зустрілися, щоб обговорити, як можна вирішити занепокоєння Вашингтона щодо безпеки в Арктиці, дотримуючись при цьому "червоних ліній" Копенгагена.

Державний секретар США Марко Рубіо 28 січня заявив, що Сполучені Штати зараз беруть участь у технічних консультаціях щодо Гренландії, які мають принести "позитивний" результат.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен під час виступу у паризькому університеті Sciences Po сказав, що в переговорах зі Сполученими Штатами є червоні лінії, які не можна перетинати.

Нагадаємо, після 21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії.

