В уряді Польщі не виключили втручання через дефіцит і здорожчання пелет для опалення

В уряді Польщі стежитимуть за ситуацією з продажем пелет для опалення та не виключають втручання, якщо підтвердяться якісь зловживання, або ситуація погіршиться.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Коментуючи ситуацію на ринку з пелетами, міністр енергетики Мілош Мотика наголосив, що влада не регулює ціни, але Управління з питань конкуренції і захисту споживачів моніторить стан справ.

Він не виключив певного державного втручання, якщо це відомство виявить зловживання на ринку, або ситуація далі буде ускладнюватись. Міністр нагадав, як у 2024 році у відповідь на здорожчання вершкового масла Агентство зі стратегічних резервів видало із запасів близько 1000 тонн масла. Так само можна буде зробити з пелетами, якщо ситуація не покращиться.

В Управлінні з питань конкуренції і захисту споживачів кажуть, що поки не бачать ознак "цінової змови" на ринку пелет.

У Польщі – де, як і в Україні, вже довго тримається незвично сувора зимова погода – в останні дні почав виникати дефіцит пелет, які є одним з найпопулярніших матеріалів для опалення. Торгові оператори почали запроваджувати ліміти на об’єми, що продаються одному покупцеві, та на терміни завчасного замовлення.

При цьому, деякі більш "екологічні" котли потребують виключно цього виду пального.

Ночами у неділю й понеділок подекуди морози сягали −20°C і нижче. Найнижчі показники на території країни зафіксували у Сувалках на північному сході, де мороз сягнув −27,7°C. Сотні шкіл в різних регіонах країни скасували заняття у класах через сувору погоду.

У Литві зафіксували найнижчі температури за останні майже 30 років.