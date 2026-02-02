У Литві зафіксували найнижчі температури за останні майже 30 років

Литва зафіксувала найнижчі температури повітря за майже три десятиліття, а сильні морози охопили більшу частину країни.

Відповідні дані Литовської гідрометеорологічної служби наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За даними служби, в понеділок вранці температура опустилася до −34,3°C в Шедуві, Радвілішкіському районі, −34°C в Укмерзі і −33,9°C в Йонішкісі.

Meteo LT повідомила, що попередній аналіз архівних даних показує, що нижчі температури були зафіксовані близько 30 років тому, 8 лютого 1996 року, коли температура опустилася до −35°C в Таурагнах, в Утенському районі.

"Хоча сьогоднішні температури були ще далекі від абсолютного рекорду холоду (−42,9°C, Утена, 1 лютого 1956 року), ми зафіксували рекордно низьку температуру для 2 лютого", – повідомила Meteo LT.

Попередній рекорд низької температури для 2 лютого був встановлений 56 років тому у Варені, коли температура опустилася до −32,1°C. У Шедуві температура в ніч з неділі на понеділок була на 2,3 градуса Цельсія нижче за цю позначку.

Через сильні морози деякі школи по всій країні перейшли на дистанційні заняття в понеділок і вівторок.

Повідомляли, що у суботу вранці на метеостанції в латвійському Даугавпілсі температура повітря опустилася до −32 градусів, і це найсильніший мороз в країні з лютого 2012 року.

