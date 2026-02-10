Январь-2026 в Европе был самым холодным за 15 лет

Январь 2026 года стал для Европы самым холодным за последние 15 лет – однако глобально вошел в пятерку самых теплых в истории наблюдений.

Об этом говорится в отчете программы наблюдения и мониторинга Земли Copernicus, пишет "Европейская правда".

Средняя температура в Европе в январе 2026 года составила −2.34°C, что на 1.63°C ниже среднемесячных показателей для января в 1991-2020 годах. Он стал самым холодным январем с 2010 года.

Особенно холодно было в Северной и Восточной Европе. В Лапландии держались температуры ниже −30°C, на юге Финляндии минимальная ночная температура достигла −31.5°C.

Для Норвегии январь стал 15-м самым холодным в истории наблюдения, которое ведется с 1901 года; средние температуры были более чем на 10°C ниже нормы.

Для Эстонии январь стал одним из самых холодных за 25 лет, в Литве зафиксировали самые низкие температуры за последние почти 30 лет.

В то же время в южной части континента, в частности в Италии и на Балканах, была противоположная тенденция.

Глобально январь 2026 года оказался 5-м самым теплым в истории наблюдений, со средними температурными показателями на суше 12.95°C – на 0.51°C больше средних показателей для января в 1991-2020 годах.

Необычно высокие температуры фиксировались в том числе в Арктике на севере Северной Америки и в районе дальнего востока РФ.

В Финляндии в самые холодные дни взлетели вверх цены на электроэнергию, а в Польше из-за повышенного спроса на фоне холодов возник дефицит пеллет для отопления.