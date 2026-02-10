В Германии будут бастовать работники госучреждений

В среду, 11 февраля, работники государственного сектора по всей Германии объявят забастовку накануне переговоров о повышении заработной платы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Забастовка объявлена среди работников университетских клиник, высших учебных заведений и дорожно-строительных администраций. В некоторых федеральных землях будут бастовать также работники детских садов и школ, ожидается отмена занятий.

Протесты планируются во всех федеральных землях Германии, кроме Гессена.

В некоторых регионах забастовку планируют распространить на сотрудников полиции, министерств земель и подчиненных им органов власти.

Профсоюзы, организовавшие протест, выступают за повышение заработной платы работникам на семь процентов. Тарифный союз немецких земель (TdL), представляющий работодателей, до сих пор не подал ни одного предложения. Переговоры между ними должны состояться после завершения забастовок.

Напомним, 2 февраля в Германии бастовали работники транспортных компаний, что фактически парализовало работу общественного транспорта по всей стране.

Профсоюз, который организовал протест, настаивал на улучшении условий труда в местном общественном транспорте, таких как сокращение рабочего времени, длинные перерывы и лучшая оплата ночных и выходных смен.

Напомним, 21 января испанский профсоюз машинистов железнодорожного транспорта Semaf объявил забастовку, требуя гарантий безопасности и надежности сети после двух крупных аварий, в результате которых погибли многие люди, в том числе три машиниста.