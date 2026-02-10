ЗМІ: Єврокомісія невдоволена рішенням Іспанії легалізувати 500 тисяч мігрантів

Європейська комісія має застереження щодо рішення уряду Іспанії про надання легального статусу близько 500 тисячам нелегальних мігрантів, посилаючись на те, що це може суперечити чинній міграційній політиці ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Euronews з посиланням на посадовців ЄС.

Рішення Іспанії, яке було оголошене наприкінці січня, стосується осіб, які в'їхали до країни до 31 грудня 2025 року. Щоб мати право на проживання в країні, іноземці без документів повинні були проживати в Іспанії щонайменше п'ять місяців або попросити про притулок до кінця 2025 року.

Новий указ надасть мігрантам річний дозвіл на проживання та право працювати в будь-якому секторі економіки Іспанії.

Крок уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса зустрів несхвалення в Брюсселі.

"Це не відповідає духу Європейського Союзу щодо міграції", – заявив Euronews один із посадовців ЄС.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що масова легалізація ризикує надіслати інший сигнал щодо нелегальної міграції, ніж той, який ЄС транслює у своїй політиці.

За даними джерел, одне з головних занепокоєнь стосується можливості того, що легалізовані мігранти зможуть подорожувати Європою кожні 180 днів. Це може призвести до того, що деякі з них спробують оселитися в інших країнах ЄС без дозволу.

Минулого тижня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відкинув критику щодо його рішення про легалізацію 500 тисяч нелегальних мігрантів та шукачів притулку, стверджуючи, що Іспанія обирає шлях "гідності, спільноти та справедливості".

Нагадаємо, переговірники Європейського Союзу 18 грудня домовилися прискорити депортацію людей, яким було відмовлено в наданні притулку, шляхом створення першого в історії ЄС списку "безпечних країн походження".

Раніше Суд ЄС постановив, що держави-члени можуть створювати національні списки безпечних країн за межами Євросоюзу, тільки якщо вони повністю обґрунтовують свої оцінки публічними джерелами.