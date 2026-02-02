Прем'єр Іспанії захищає рішення легалізувати 500 тисяч мігрантів

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відкинув критику планів щодо легалізації 500 тисяч нелегальних мігрантів та шукачів притулку, стверджуючи, що Іспанія обирає шлях "гідності, спільноти та справедливості".

Його слова цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Санчес виступив із такою заявою через кілька днів після того, як коаліційний уряд затвердив указ, який, "легалізує 500 тисяч людей".

"Дехто каже, що ми зайшли занадто далеко, що ми йдемо проти течії. Але я хотів би запитати вас, коли визнання прав стало чимось радикальним? Коли емпатія стала чимось винятковим?", – зазначив він.

Санчес заявив, що ці плани забезпечать упорядкований шлях до отримання посвідки на проживання для тих, чиє життя вже вплелося в соціальну тканину Іспанії.

"Пів мільйона людей, з якими ми живемо щодня, на ринку, в автобусі, у школі наших дітей. Люди, які доглядають за нашими батьками, працюють у полях, які разом з нами будували прогрес нашої країни. Іспанія – це насамперед гостинна країна, і це шлях, який ми обираємо: гідність, спільнота та справедливість", – додав прем’єр Іспанії.

