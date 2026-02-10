СМИ: Еврокомиссия недовольна решением Испании легализовать 500 тысяч мигрантов

У Европейской комиссии есть предостережения по поводу решения правительства Испании о предоставлении легального статуса примерно 500 тысячам нелегальных мигрантов, ссылаясь на то, что это может противоречить действующей миграционной политике ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Euronews со ссылкой на чиновников Евросоюза.

Решение Испании, которое было объявлено в конце января, касается лиц, въехавших в страну до 31 декабря 2025 года. Чтобы иметь право на проживание в стране, иностранцы без документов должны были проживать в Испании не менее пяти месяцев или попросить об убежище до конца 2025 года.

Новый указ предоставит мигрантам годовой вид на жительство и право работать в любом секторе экономики Испании.

Шаг правительства премьер-министра Педро Санчеса встретил неодобрение в Брюсселе.

"Это не соответствует духу Европейского Союза в отношении миграции", – заявил Euronews один из чиновников ЕС.

Ещё один собеседник издания отметил, что массовая легализация рискует послать иной сигнал о нелегальной миграции, чем тот, который ЕС транслирует в своей политике.

По данным источников, одно из главных беспокойств касается возможности того, что легализованные мигранты смогут путешествовать по Европе каждые 180 дней. Это может привести к тому, что некоторые из них попытаются поселиться в других странах ЕС без разрешения.

На прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес отверг критику относительно его решения о легализации 500 тысяч нелегальных мигрантов и искателей убежища, утверждая, что Испания выбирает путь "достоинства, сообщества и справедливости".

Напомним, переговорщики Европейского Союза 18 декабря договорились ускорить депортацию людей, которым было отказано в предоставлении убежища, путем создания первого в истории ЕС списка "безопасных стран происхождения".

Ранее Суд ЕС постановил, что государства-члены могут создавать национальные списки безопасных стран за пределами Евросоюза, только если они полностью обосновывают свои оценки публичными источниками.