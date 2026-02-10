Шведська принцеса підтвердила, що мала кілька зустрічей з Епштейном

Принцеса Швеції Софія підтвердила, що двічі зустрічалась із засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це пише Aftonbladet, передає "Європейська правда".

Після того, як принцеса Швеції була згадана в опублікованих файлах Епштейна, Королівський двір зазначив, що її представили американському фінансистові у 2005 році.

"Ми зустрілися в ресторані на світському заході, де мене представили, і на кінопоказі разом з багатьма іншими. На щастя, це було все", – сказала своєю чергою шведська принцеса.

Також вона зазначила, що рада, що "не мала з ним нічого спільного після тих кількох зустрічей", коли їй було 20.

"Мої думки справді з усіма жертвами, і я сподіваюся, що справедливість буде відновлена в цій справі", – додала вона.

Опубліковані на початку 2026 року файли Епштейна спричинили політичні землетруси у багатьох країнах. Зокрема, Норвегія – одна з країн, де публікація спричинила найбільший скандал.

Серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Метте-Маріт, а також експрем’єра країни Турбйорна Ягланда.

Також файли шкодять репутації прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера: у новому масиві розсекречених документів з’явилися численні електронні листи та світлини, що свідчать про тривалі та тісні контакти експосла Британії в США Пітера Мендельсона із фінансистом.

Радимо детальніше ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.