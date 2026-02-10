Шведская принцесса подтвердила, что имела несколько встреч с Эпштейном

Принцесса Швеции София подтвердила, что дважды встречалась с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет Aftonbladet, передает "Европейская правда".

После того как принцесса Швеции была упомянута в опубликованных файлах Эпштейна, Королевский двор отметил, что ее представили американскому финансисту в 2005 году.

"Мы встретились в ресторане на светском мероприятии, где меня представили, и на кинопоказе вместе со многими другими. К счастью, это было все", – сказала в свою очередь шведская принцесса.

Также она отметила, что рада, что "не имела с ним ничего общего после тех нескольких встреч", когда ей было 20.

"Мои мысли действительно со всеми жертвами, и я надеюсь, что справедливость будет восстановлена в этом деле", – добавила она.

Опубликованные в начале 2026 года файлы Эпштейна вызвали политические землетрясения во многих странах. В частности, Норвегия – одна из стран, где публикация вызвала наибольший скандал.

Серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Метте-Марит, а также экс-премьера страны Турбьерна Ягланда.

Также файлы вредят репутации премьер-министра Великобритании Кира Стармера: в новом массиве рассекреченных документов появились многочисленные электронные письма и фотографии, свидетельствующие о длительных и тесных контактах экс-посла Великобритании в США Питера Мендельсона с финансистом.

Рекомендуем более подробно ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Великобритании.