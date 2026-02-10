Стармер каже, що не готовий піти з посади прем’єра Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкинув заклики до своєї відставки після того, як скандал довкола експосла у США Пітера Мендельсона, який фігурує у файлах сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, занурило його уряд у кризу.

Заяву очільника британського уряду наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

На тлі закликів до відставки, навіть з боку лідера Лейбористської партії в Шотландії, Стармер пообіцяв продовжити боротьбу.

"Після того, як я так наполегливо боровся за можливість змінити нашу країну, я не готовий відмовитися від свого мандата і відповідальності перед країною або занурити нас у хаос, як це зробили інші", – заявив Стармер на зустрічі.

Британський прем’єр додав, що його головне завдання – не допустити приходу до влади популістської партії Reform UK, очолюваної Найджелом Фараджем.

"Це моя боротьба, це боротьба всіх нас, і ми в ній разом", – підкреслив Стармер.

Раніше у понеділок прем’єр-міністра Великої Британії спростував чутки про відставку Стармера, які посилилися після того, як з посади пішов його глава апарату Морган Максвіні, а також його директор з комунікацій в уряді Тім Аллан.

Останніми днями прем’єрство Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який мав зв'язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, засудженим у США.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.